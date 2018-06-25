США предъявят КНДР детальный план по ядерному разоружению
В США разрабатывают детальный план по денуклеаризации Корейского полуострова, который будет представлен руководству КНДР.
График выполнения задач, стоящих перед КНДР по выполнению договоренностей, достигнутых во время встречи президента США Дональда Трампа и лидера КНДР Ким Чен Ына, будет представлен Вашингтоном Пхеньяну в ближайшее время, передает Интерфакс.
"Будут поставлены специальные задачи, специальный график их выполнения вместе с нашим видением реализации договоренностей саммита", - сказал представитель Пентагона в беседе с группой журналистов, сопровождающих министра обороны США Джима Мэттиса в поездке по странам Азии.
Он не стал раскрывать детали требований американский стороны, но добавил: "Мы быстро узнаем, намерены ли они действовать честно, или же нет".
Ранее госсекретарь США Майк Помпео объявил, что собирается, "не откладывая в долгий ящик", посетить Пхеньян. В ходе недавнего посещения Сеула он заявил, что США рассчитывают на полную денуклеаризацию КНДР в течение 2-2,5 лет.
Ранее "Страна" сообщала, что президент Южной Кореи сообщил об окончании войны с КНДР.