В США разрабатывают детальный план по денуклеаризации Корейского полуострова, который будет представлен руководству КНДР.

График выполнения задач, стоящих перед КНДР по выполнению договоренностей, достигнутых во время встречи президента США Дональда Трампа и лидера КНДР Ким Чен Ына, будет представлен Вашингтоном Пхеньяну в ближайшее время, передает Интерфакс.

"Будут поставлены специальные задачи, специальный график их выполнения вместе с нашим видением реализации договоренностей саммита", - сказал представитель Пентагона в беседе с группой журналистов, сопровождающих министра обороны США Джима Мэттиса в поездке по странам Азии.

Он не стал раскрывать детали требований американский стороны, но добавил: "Мы быстро узнаем, намерены ли они действовать честно, или же нет".

Ранее госсекретарь США Майк Помпео объявил, что собирается, "не откладывая в долгий ящик", посетить Пхеньян. В ходе недавнего посещения Сеула он заявил, что США рассчитывают на полную денуклеаризацию КНДР в течение 2-2,5 лет.

Ранее "Страна" сообщала, что президент Южной Кореи сообщил об окончании войны с КНДР.