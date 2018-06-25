Вчера, 24 июня, в зоне ООС на Донбассе военные и пограничники похвастались не совсем обычным "уловом".

На пункте пропуска "Новотроицкое" (Донецкая обл.) была пресечена попытка вывоза со временно оккупированной территории 210 картин известного луганского художника Василия Кикинева общей стоимостью около 3,5 млн грн.

Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС.

Сотрудники управления оперативного обеспечения ГУ ГФС в Донецкой области, которые включены в состав Объединенных сил, несли службу в составе фискального наряда на КП "Новотроицкое", совместно с работниками СБУ и Государственной пограничной службы. Их внимание привлек автомобиль ГАЗ 330214з КТП-6.

"При осмотре было установлено, что водитель указанного транспортного средства на основании документов с признаками подделки пытался перевезти с временно оккупированной территории картины известного художника Василия Кикинева в количестве 210 штук ориентировочной стоимостью более 3,5 млн. гривен", - уточнили в штабе ООС.

По факту попытки незаконного перевоза через линию разграничения картин был составлен протокол об административном правонарушении по ч. 1 ст. 204-3 КУоАП. Картины были изъяты до принятия законного решения.

Фото: facebook.com/pressjfo.news/

Заслуженный художник Украины Василий Кикинев работает в области станковой живописи, автор масштабных тематических картин, посвященных шахтерскому труду, красочных, колоритных натюрмортов, лирических пейзажей.

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