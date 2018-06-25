Экипаж украинского судна "ЯМК-0041", задержанный российскими спецслужбами возле берегов аннексированого Крыма, отказался от пищи и объявил голодовку.

Об этом в Facebook cообщил адвокат Эдем Семедляев.

"04.05.2018 г. в Чёрном море российскими пограничниками было задержано украинское судно ЯМК-0041 на борту, которого находились четверо моряков и капитан. 10.05.2018 г. граждане Украины Отычко Геннадий Иванович 10.11.1976, Скрипник Руслан Валерьевич 04.10.1988, Калиниченко Сергей Евгеневич 01.06.1967 и Блок Олег Васильевич 16.03.1965 были допрошены в качестве свидетелей.

26.05.2018 г. к нам обратились жены моряков, которые были в отчаянии и не знали, что делать и к кому обратиться. 01.06.2018 г. вместе с коллегой адвокатом Эмиль Курбединовым направились в Пограничное управление ФСБ в г. Балаклава, где попытались встретиться с моряками и узнать их состояние, т.к. на это время они уже около месяца находились в плену. Однако нас не пропустили и не дали встретиться.

После этого нами были поданы жалобы на горячии линии ФСБ, Главное пограничное управление Крыма и военную прокуратуру. Также нами были направлены жалобы в Севастопольский гарнизонный суд, в военную прокуратуру и в Следственный комитет заявление о преступлении. До настоящего времени ни на одну жалобу и заявления ответа нет.

Нам стало известно, что в отношении капитана Навицкого возбуждено уголовное дело по ч.3 ст. 256 УК РФ Незаконная добыча (вылов) водных биологических ресурсов и избрана мера пресечения в виде заключения в СИЗО. По словам матери одного из моряков, они отказываются принимать пищу и находятся в отчаянии от неопределённости. К данному делу также подключились адвокаты Айдер Азаматов и Маммет Мамбетов. Мы продолжаем работу по освобождению украинских моряков из плена", - написал адвокат.

Фото: facebook.com

Напомним, что капитану задержанного в Крыму украинского рыбацкого судна "ЯМК-0041" грозит до 5 лет тюрьмы.

Ранее "Страна" сообщала, что Евросоюз продлил санкции против Крыма и Севастополя.