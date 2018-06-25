Вчера, поздним вечером, около 23.40 в Одессе прогремел мощный взрыв на пересечении Троицкой улицы и Александровского проспекта. Здесь взорвался автомобиль с ирландскими номерами.

О ЧП сообщает Думская.

Место ЧП, фото: dumskaya.net

В результате взрыва пострадал директор фирмы "Самсон" Андрей Бабенко. Как сообщили источники в правоохранительных органах. Андрей Бабенко приехал домой в сопровождении охраны на черном "Меrsedes". Машину припарковал через дорогу напротив дома, после чего пошел домой в сопровождении нескольких охранников. Когда Бабенко зашел в парадную сработало взрывное устройство в припаркованной напротив парадного машине. В результате взрыва в парадной вырвало двери, Бабенко получил осколочные ранения ног, но охрана его не пострадала.

"Бабенко от серьезных ранений, спасли двери парадной, которые были обшиты металлом",- подчеркнул источник.

Он также отметил, что взрывчатка была начинена осколками и шариками, а взрыв был направленным, так как в машине, под которую была заложена взрывчатка, остались целы стекла и практически не пострадало подкапотное пространство. Так же правоохранители считают, взрывчатка приводилась в действие дистанционно и "оператор" видел, когда Бабенко зашел в парадную.

Видео: Думская Нет

Отметим, что дети и жена Бабанко в момент взрыва уже находились дома, поэтому не пострадали.

В тоже время жильцы дома утверждают, что взорванный автомобиль под домом стоял около 3-х дней. Напомним, агентство "Самсон" охраняло скандально известного бизнесмена-криптовалютчика Романа Купера, но после череды скандалов контракт был разорван.

Ранее "Страна" в материале "Зачем одесские радикалы штурмовали офис криптобизнесмена из Израиля" рассказала о громком нападении на офис Купера.