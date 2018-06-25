Сборная Колумбии крупно победила команду Польши в матче второго тура группы H чемпионата мира по футболу, что проходит в России - 3:0.

Поляки, которые уверенно прошли отборочный турнир, проиграли в России второй матч подряд и досрочно прекратили борьбу за выход в плей-офф.

На 40-й минуте счет в матче ударом головой после выверенной передачи полузащитника "Баварии" Хамеса Родригеса открыл защитник "Барселоны" Йерри Мина.

На 70-й минуте главный бомбардир колумбийцев из французского "Монако" Радамель Фалькао удвоил преимущество своей команды, а еще через пять минут полузащитник "Ювентуса" Хуан Куадрадо опять после паса Хамеса Родригеса установил окончательный счет в матче.

После двух туров в группе H лидируют с 4 набранными очками Сенегал и Япония, которые разошлись боевой ничьей несколькими часами ранее, Колумбия набрала 3 очка и у Польши 0 очков.

В заключительном туре группового турнира сборная Колумбии сыграет с командой Сенегала, а Япония – с Польшей.