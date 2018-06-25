Вторая "ракетка" Украины Сергей Стаховский, который заявил, что ему хочется задушить человека, когда он слышит от него русскую речь, стал победителем турнира Ассоциации теннисистов профессионалов (ATP) серии Challenger Tour (Fuzion 100 Ilkley Trophey) в Илкли (Великобритания).

Об этом сообщает "Укринформ".

Призовым фонд турнира составил 127 тыс евро.

В финале соревнований посеянный под 8-м номером Стаховский за 1 час 20 минут переиграл немца Оскара Отте - 6:4, 6:4.

Стаховский выиграл седьмой титул на "челленджерах" ATP в карьере.

Ранее Стаховский извинился за "шутливое" обещание душить русскоязычных.

Как сообщала "Страна", легендарный теннисист Борис Беккер стал африканским дипломатом, чтобы не платить долги банку.

Также "Страна" писала, что украинская теннисистка Свитолина рассказала о милионных доходах.