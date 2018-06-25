В Турции на внеочередных выборах президента страны и парламента с большим отрывом побеждает нынешний президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и его Партия справедливости и развития. Он побеждает по результатам обработки 97,4%. За подсчетом можно следить в режиме онлайн.

По последним показателям, Реджеп Тайип Эрдоган набрал 52.5%, его ближайший соперник, кандидат от оппозиционной Республиканской народной партии Мухаррем Индже – 30,7%. С большим отрывом следует еще один политик – кандидат в заключении от Демократической партии народов Селахаттин Демирташ с результатом – 8,1%.

На выборах в парламент, политсила Эрдогана - Партия справедливости и развития получила 53,61%, Республиканская народная партия – 34,19%. 10-процентный барьер также преодолела оппозиционная Партия националистического движения и прокурдская Народная демократическая партия.

Фото: sondakika.com

Как сообщала "Страна", сегодня в Турции идут досрочные выборы президента и парламента.

Также "Страна" писала про чрезвычайное происшествие в уезде Суруч. В ходе спецоперации полицейские открыли огонь по автомобилю, который перевозил мешки с избирательными бюллетенями.