Ульяна Супрун обратила внимание на эпидемию туберкулеза в Украине.

Об этом и.о. министра здравоохранения написала на своей станице в Facebook.

"Сейчас Украина находится на втором месте в Европе по заболеваемости туберкулезом (из расчета количества больных 100 000 человек). Почти каждый четвертый случай туберкулеза в Украине - это мультирезистентный туберкулез (МРТБ). То есть, не поддается лечению очень эффективными противотуберкулезными препаратами. По количеству больных с такой формой туберкулеза мы являемся одним из мировых лидеров", - отметила Супрун.

Также Супрун отметила, что на платформе дистанционного обучения Центра общественного здоровья открыт новый учебный онлайн-курс "Инфекционный контроль по туберкулезу для работников первичной медико-санитарной помощи".

Этот курс является частью программы повышения квалификации для работников первички, однако участие могут принять все желающие. В курсе запланированы видеолекции, рекомендации по учебной литературе и многие полезные ссылки", - написала Супрун.

Фото: facebook.com/ulanasuprun

Ранее Супрун объяснила, чем именно опасны электронные сигареты.

Как сообщала "Страна", в Кропивницком массово травят собак противотуберкулезным препаратом.

Также "Страна" писала, что в Одесской области врач, больная туберкулезом, лечила 600 детей.