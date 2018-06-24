Подозреваемые в погроме цыганского табора под Львовом, который привел к гибели человека, признали себя членами группировки "Трезвая и злая молодежь". Об этом сообщает "Громадське".

Это восемь парней, которые использовали символику ультраправой националистической организации Misanthropic Division.

По словам старшего инспектора Управления по соблюдению прав человека Нацполиции Украины Оксаны Санагурской, юношам объявили о подозрениях, они находятся в райотделе полиции с родителями и дают показания, также им предоставили адвокатов.

В полиции добавили, что нападавшие имели четкий план погрома лагеря ромов: они заранее определили позиции каждого из нападавших, их действия и задачи.

Председатель общественной организации "Рома Украины Тернипе" Николай Юрченко сказал, что полиция задержала нападавших во время погрома.

"Если бы полиция приехала позже, возможно, никто бы не выжил", – подчеркнул он.

Также Юрченко рассказал, что в лагере было 10 взрослых, среди которых беременная женщина, и четверо детей. На беременную женщину также напали. После погрома цыгане опасаются повторного нападения, поэтому планируют вернуться из Львова в Закарпатье, откуда ранее приехали.

Вместе с тем Санагурская сообщила, что ранее правоохранителям дали распоряжение патрулировать цыганские поселения в усиленном режиме, однако об этом лагере, который находится в лесу на окраине Львова, полиция не знала. Правоохранителям удалось быстро приехать на место погрома о котором сообщил свидетель происшествия.

Как сообщала "Страна", 24-летний парень погиб при атаке на лагерь ромов, также ранили 10-летнего ребенка. По данным полиции, табор находился в лесном массиве на окраине города. Ранения потерпевшим наносили ножами.

Правоохранители задержали 8 человек, в том числе и организатора нападения; большинству задержанных 16-18 лет.

По факту нападения открыто уголовное производство по ч.2 ст.115 (умышленное убийство, совершенное по предварительному сговору группой лиц); ч.3 ст.161 (умышленные действия, направленные на разжигание национальной, расовой вражды); ч.1 ст.304 (втягивание несовершеннолетних в преступную деятельность).

В прокуратуре сообщили, какое наказание грозит напавшим на лагерь ромов под Львовом.