В Батуми около 100 человек отравились на свадьбе, многие пострадавшие обратились в больницы с симптомами интоксикации. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на телекомпанию "Рустави-2".

Все пострадавшие находились на свадьбе в одном из банкетных залов города.

После свадьбы они попали в больницу с жалобами на лихорадку, тошноту, с высокой температурой и другими симптомами отравления.

В самом банкетном зале заявляют, что не знают конкретную причину отправления, и отмечают, что среди пострадавших находятся и несколько работников этого заведения.

Правоохранительные органы ведут расследование инцидента.

Большинство лиц - граждане Грузии, обратившиеся в клинику после отравления, уже выписано из больниц, несколько человек еще продолжают лечение в стационарах.

Как сообщала "Страна", в Грузии четверо украинцев утонули в горной реке во время рафтинга.

Однако в МИД Украины сообщил, что среди пострадавших на горной реке в Грузии украинцев нет.

Также "Страна" писала, что в Грузии в этом году туристов будут спасать с помощью дронов.