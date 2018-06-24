Появилось видео, как сборная Сенегала готовилась к игре с Японией, зажигательно танцуя
Сборная Сенегала перед матчем второго тура группового этапа ЧМ-2018 находится в приподнятом настроении, футболисты команды прямо на тренировке исполнили зажигательный танец.
Об этом сообщает аккаунт FIFA World Cup в Twitter.
Сенегальцы готовятся выйти на матч против сборной Японии сегодня, 24 июня. Часть тренировки была открытой и за не могли наблюдать зрители. После небольшой разминки футболисты сборной Сенегала решили станцевать народный танец и тем самым поднять себе настроение и боевой дух.
#SEN #SEN #SEN
Senegal are in great spirits ahead of #JPNSEN pic.twitter.com/Wa4L1VswHk— FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) 24 июня 2018 г.
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