Сборная Сенегала перед матчем второго тура группового этапа ЧМ-2018 находится в приподнятом настроении, футболисты команды прямо на тренировке исполнили зажигательный танец.

Об этом сообщает аккаунт FIFA World Cup в Twitter.

Сенегальцы готовятся выйти на матч против сборной Японии сегодня, 24 июня. Часть тренировки была открытой и за не могли наблюдать зрители. После небольшой разминки футболисты сборной Сенегала решили станцевать народный танец и тем самым поднять себе настроение и боевой дух.

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