В понедельник, 25 июня, синоптик Наталья Диденко прогнозирует прохладную и и даже холодную погоду с различным уровнем влажности. Об этом она сообщила на своей странице в Facebook.

"На Западе Украины будет доминировать прохладная, а ночью и холодная погода: минимальная температура установится на отметке +6...+12, в Карпатах обещают до +17 градусов.

На Севере есть вероятность небольших дождей, в Сумской области - сухо. Потеплеет до +23...+26 градусов, в северных районах Черниговщины будет +21...+24 градуса.

На Востоке - без осадков, температура поднимется до +29 градусов.

Центральная часть немного разделится - в Винницкой +23, в Днепре и районах +28.

На юге Украины - идеальная погода, солнечно, сухо, тепло, "без кусачей жары", +25...+29 градусов.

В Киеве завтра в течение дня предполагается +23...+24 градуса, есть вероятность дождя, но без преувеличения, периодически и локально.

Фото: facebook.com/tala.didenko

Как сообщала "Страна", в День молодежи 24 июня синоптик Наталья Диденко прогнозировала дожди и солнце.

Напомним также, что 22 июня спасатели предупредили о чрезвычайной пожарной опасности в Украине.

Ранее "Страна" писала, что синоптики обещали жару до 34 градусов.