В Канаде приняли закон о легализации марихуаны. В поддержку законопроекта проголосовали 52 парламентария, против - 29, двое воздержались. Об этом сообщает Тelegraph.

Закон еще должна рассмотреть верхняя палата – Сенат, но она уже не может отменить это решение, а вправе лишь его отсрочить. После этого согласовать документ должна генерал-губернатор Канады Жюли Пайетт.

Согласно закону, канадцы в возрасте от 18 лет (с 19 в некоторых регионах) смогут приобрести один грамм марихуаны примерно за 6,5 евро. Кроме того, личное владение будет ограничено 30 граммами марихуаны. Предполагается, что данный рынок может составить 4,6 млрд евро.

По всей Канаде люди вышли на улицы с одобрением этого решения правительства.

Местные жители курят марихуану перед зданием парламента после принятия законопроекта о ее легализации Фото: The Telegraph

Легализация марихуаны была одним из предвыборных обещаний премьер-министра Канады Джастина Трюдо, который признал, что курил каннабис со своими друзьями "пять-шесть раз", в том числе уже когда был депутатом.

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо в своем Twitter также прокомментировал произошедшее.

"Наши дети могли без особых усилий получить доступ к марихуане. Преступники получали от этого выгоду. Сегодня мы изменили данное положение вещей. Наш план по легализации и регулированию оборота марихуаны только что был одобрен сенатом", - написал он.

Как сообщала "Страна", в ООН недовольны легализацией марихуаны в Канаде.

Также "Страна" писала, что МИД России недоволен тем, что в Канаде легализовали марихуану.