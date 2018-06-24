В Киеве 24 июня, примерно в 19:40, на улице Кирилловской произошло ДТП с участием велосипедиста. Об этом сообщает "Киев Оперативный" в Facebook.

По информации очевидцев, мужчина на велосипеде двигался в сторону Подола и на перекрестке с улицей Терехина его подрезал неизвестный автомобиль.

Чтобы избежать столкновения, парень въехал в бордюр и упал.

От удара об асфальт парень получил открытую черепно-мозговую травму и был госпитализирован.

Автомобиль-виновник с места аварии скрылся.

На месте работает патруль полиции и следственно-оперативная группа.

Фото: facebook.com/pg/KyivOperativ

Фото: facebook.com/pg/KyivOperativ

Фото: facebook.com/pg/KyivOperativ

Как сообщала "Страна", ранее в Киеве на дороге внезапно умер велосипедист.

Также "Страна" писала, что под Одессой школьник с велосипедом провалился в катакомбы.

Ранее "Страна" также писала, что во Львовской области пьяный полицейский сбил велосипедистку.