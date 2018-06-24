В Киеве ищут автомобиль, который опасно подрезал велосипедиста на Подоле
В Киеве 24 июня, примерно в 19:40, на улице Кирилловской произошло ДТП с участием велосипедиста. Об этом сообщает "Киев Оперативный" в Facebook.
По информации очевидцев, мужчина на велосипеде двигался в сторону Подола и на перекрестке с улицей Терехина его подрезал неизвестный автомобиль.
Чтобы избежать столкновения, парень въехал в бордюр и упал.
От удара об асфальт парень получил открытую черепно-мозговую травму и был госпитализирован.
Автомобиль-виновник с места аварии скрылся.
На месте работает патруль полиции и следственно-оперативная группа.
Фото: facebook.com/pg/KyivOperativ
Фото: facebook.com/pg/KyivOperativ
Фото: facebook.com/pg/KyivOperativ
Как сообщала "Страна", ранее в Киеве на дороге внезапно умер велосипедист.
Также "Страна" писала, что под Одессой школьник с велосипедом провалился в катакомбы.
Ранее "Страна" также писала, что во Львовской области пьяный полицейский сбил велосипедистку.