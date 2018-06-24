Профессиональный боксер филиппинец Джей Солмиано вместе с напарником Себастьяном Йипом избили 50-летнего жителя Гонконга Рикки Лицо. Видео опубликовали на странице в Facebook.

В ролике видно, что лежащего на полу 50-летнего Лицо атакуют двое бойцов.

Пользователи социальных сетей опознали в хулиганах Солмиано и тайского боксера Йипа.

"Он боксер, превративший мое лицо в боксерскую грушу. Я просто хочу правосудия", - заявил пострадавший местному изданию HK Coconuts.

По словам Лицо, драка началась после того, как они с братом заступились за женщину, которую ударил тайский боксер Йип.

Как сообщала "Страна", в Одесской области кикбоксеры на обочине избили главного редактора местной газеты.

Напомним также, что московский интерпол задержал известного кикбоксера по запросу Украины.

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