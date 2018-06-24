В Турции, где сегодня проходят досрочные выборы президента и парламента, лидирует правящая "Партия справедливости и развития" Реджепа Тайипа Эрдогана.

Об этом сообщает агентство "Анадолу" со ссылкой на предварительные результаты голосования.

По его данным, "Партия справедливости и развития" набирает около 65% голосов избирателей, тогда как ближайший ее конкурент - Народно-республиканская партия - получила 25,85%.

На третьем месте "Демократическая партия народов" с 8,4%, все остальные партии получили в общей сумме около 1,9% голосов.

Также сообщается, что президент Азербайджана Ильхам Алиев уже поздравил президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана с внушительной победой на выборах.

В телефонной беседе с турецким лидером президент Ильхам Алиев выразил надежду на то, что при руководстве Редлжепа Тайипа Эрдогана братская Турция достигнет еще больших успехов и достижений, укрепив свои позиции на мировой арене.

Как сообщала "Страна", во время досрочных выборов в Турции полиция расстреляла авто с бюллетенями.

Напомним также, что в Стамбуле перед выборами президента Турции прошел миллионный митинг оппозиции.