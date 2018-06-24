В субботу, 23 июня, во втором по величине городе Зимбабве - Булавайо - произошел взрыв на стадионе, где выступал на предвыборном митинге президент Эммерсон Мнангагва. Сам президент не пострадал, а от взрыва были ранены по меньшей мере 49 человек.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на пресс-секретаря Нацполиции Зимбабве Чарити Чарамбу.

В полиции считают, что в течение дня число раненых будет расти.

Расследование продолжается, поэтому никаких подробностей не сообщается.

В полиции также пообещали "значительное вознаграждение" за информацию, которая поможет в расследовании.

Как сообщала "Страна", ранее в США разбился вертолет с лидерами оппозиции Зимбабве.

Также мы писали, что День рождения свергнутого Мугабе стал в Зимбабве государственным праздником. А Мугабе и его жене разрешили остаться в Зимбабве и выдали иммунитет от преследований.