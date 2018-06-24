Матч второго круга группы H чемпионата мира по футболу 2018 в Екатеринбурге между сборными Японии и Сенегала завершился более чем боевой ничьей - 2:2.

Уже на 11-й минуте первый гол записал на свой счет сенегалец Садио Мане, но на 34-й минуте первого тайма Такаси Инуи счет сравнял.

За 20 минут до конца основного времени матча сенегальцы вновь вышли вперед, когда отличился Мусса Ваге. Спустя 7 минут счет сравнял бывший игрок московского ЦСКА Кейсуке Хонда, вышедший на замену вместо Синдзи Кагавы.

Обе команды набрали по 4 очка в двух первых турах и имеют хорошие шансы на выход из группы, где также выступают Польша и Колумбия, которые проиграли свои стартовые поединки, как раз Сенегалу и Японии соответственно.

Встреча Польши и Колумбии станет заключительной игрой второго игрового дня турнира, что в эти дни проходит в России.

Ранее "Страна" сообщила все результаты матчей и положение команд в группах чемпионата мира по футболу в России.