Киевская полиция задержала заключенного брачного афериста Александра Бурлака, который накануне сбежал из-под стражи при помощи конвоира.

Прокуратура Киева объявила о подозрении сотруднику Днепровского управления полиции по факту пособничества в побеге из-под стражи подозреваемого.

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Киева в Facebook.

Установлено, что указанный полицейский, в обязанности которого входило конвоирование арестованных, помог 32-летнему уроженцу Республики Молдова Бурлаку А.С. сбежать ночью 23 июня из-под стражи.

Вечером 23 июня подозреваемый в пособничестве полицейский был задержан следователями прокуратуры в порядке ст. 208 УПК Украины.

В настоящее время ему уже объявлено подозрение в совершении преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 27 ч. 2 ст. 393 УК Украины и подготовлено ходатайство об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей.

Следствие в уголовном производстве поручено следователям СБУ в Киеве и Киевской области.

Процессуальное руководство осуществляется 4 отделом процессуального руководства прокуратуры города Киева.

Фото: facebook.com/kyiv.gp.gov.ua

Задержанный брачный аферист Фото: kyiv.npu.gov.ua

Александр Бурлак - ранее судимый Луцким городским судом Волынской области за совершение мошенничества и подделку документов.

В рамках уголовного производства, находящегося в производстве Днепровского управления полиции, подозревается в совершении уголовных правонарушений, ответственность за которые предусмотрена ч. 2 ст. 190, ч. 4 ст. 190 (мошенничество) Уголовного кодекса Украины. Злоумышленник является брачным аферистом, он знакомился с женщинами и обыскивал их: у семьи одной потерпевшей он выманил 60 тысяч долларов США.

Как сообщала "Страна", в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий работники Днепровского управления полиции 24 июня установили местонахождение Бурлака и задержали его в порядке ст. 208 УПК Украины.

Прокуратура готовит материалы для объявления задержанному о подозрении по ч. 2 ст. 393 УК Украины (побег из-под стражи).

Напомним, Бурлак сбежал из-под стражи во время конвоирования. Беглец - ранее судимый Луцким городским судом Волынской области за совершение мошенничества и подделку документов.