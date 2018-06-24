Полузащитник "Ливерпуля" и лидер сборной Египта по футболу Мохамед Салах собирается покинуть национальную команду после того, что произошло с ним в Чеченской республике, где базируются египтяне. Об этом сообщает CNN.

Средства массовой информации широко освещали встречу сборной Египта с лидером Чечни Рамзаном Кадыровым, который присвоил Салаху звание почетного гражданина Чеченской республики 23 июня.

Глава региона сделал это на торжественном ужине в честь сборной Египта, но теперь Мохамед Салах считает, что его использовали в качестве политического пиара в Чечне.

Полузащитник не хочет связываться с темами, которые не касаются футбола, а также участвовать в создании чьего-либо политического образа.

Как сообщала "Страна", Салах не принял участие в первом матче египтян против команды Уругвая, который завершился победой южноамериканцев со счетом 1:0.

19 июня форвард вышел на поле против сборной России и отметился реализованным пенальти. Египтяне проиграли россиянам со счетом 1:3 и лишились шансов на выход в 1/8 чемпионата мира.

В заключительном матче группового этапа египтяне сыграют со сборной Саудовской Аравии. Матч пройдет 25 июня и начнется в 17:00 по московскому времени.

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