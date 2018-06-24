В Киеве 25 июня маршруты троллейбусов №27 и №30 изменят график движения. Также будет прекращено движение троллейбусов по маршруту №25. Об этом сообщает пресс-служба КП "Киевпасстранс".

Отмечается, что причиной изменения графика является незаконченные работы "Киевавтодора".

"С 23.00 24 июня до 6.00 25 июня вносятся изменения в работу троллейбусных маршрутов №№25, 27, 30 в связи с незаконченными работами "Киевавтодора" по капитальному ремонту дорожного покрытия улицы Елены Телиги на участке от улицы Ольжича до улицы Степана Бандеры", - говорится в сообщении.

Последний рейс по маршруту №25 отправится от станции метро "Почайна" в 22.52/22.58, от улицы Свободы - в 22.05/22.22.

Последний рейс маршрута №27 выедет с ж/д станции "Киев-Волынский" в 21.41/21.47, от ст. метро "Почайна" - в 22.28/22.38.

Троллейбус маршрута №30 выедет от Кадетского гая в 22.00/22.20, от улицы Милославской - в 22.00/22.20.

С 23.00 и до 6.00 маршрут №27 будет курсировать между станцией "Киев-Волынский" и станцией метро "Дорогожичи", маршрут №30 - от улицы Милославской до железнодорожной станции "Зенит" и от улицы Кадетский гай до станции метро "Дорогожичи".

Маршрут №25 будет закрыт.

В "Киевпасстрансе" также сообщают, что заезды и выезды троллейбусов будут скорректированы.

Как сообщала "Страна", в Киеве 18 июня ограничили движение в двух районах города из-за ремонта дорог.

Ранее "Страна" писала, что сотрудники "Киевавтодора" присвоили сотни миллионов гривен на ремонт дорог.

Также стало известно, что Венгрия выделила Украине 50 млн евро на ремонт дорог.

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