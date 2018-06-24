Google по запросу "поросенок" начал выдавать биографию Порошенко
Поисковая система Google выдает биографию президента Украины Петра Порошенко при запросе "поросенок". На это обратило внимание издание TJournal.
Президент Укрианы действительно является приоритетным результатом в поисковой выдаче сервиса при слове "поросенок".
Следом за Порошенко среди популярных вариантов предлагаются мультфильм "Приключения поросенка Фунтика" и художественный фильм "Бейб: Поросенок в городе".
Фото: Скриншот google.com.ua/search
Также поисковик Google выдает по этому запросу мем про поросенка Петра. При обращении с запросом об этой шутке выдача предлагает ссылку на биографию президента Украины.
Как сообщала "Страна", в Google тестируют новый поисковик, который выдает пользователю только один результат.
Напомним также, что ранее стали известны самые странные запросы в Google.
Также "Страна" писала, что Google откажется от "живого поиска".