Поисковая система Google выдает биографию президента Украины Петра Порошенко при запросе "поросенок". На это обратило внимание издание TJournal.

Президент Укрианы действительно является приоритетным результатом в поисковой выдаче сервиса при слове "поросенок".

Следом за Порошенко среди популярных вариантов предлагаются мультфильм "Приключения поросенка Фунтика" и художественный фильм "Бейб: Поросенок в городе".

Фото: Скриншот google.com.ua/search

Также поисковик Google выдает по этому запросу мем про поросенка Петра. При обращении с запросом об этой шутке выдача предлагает ссылку на биографию президента Украины.

Как сообщала "Страна", в Google тестируют новый поисковик, который выдает пользователю только один результат.

Напомним также, что ранее стали известны самые странные запросы в Google.

Также "Страна" писала, что Google откажется от "живого поиска".