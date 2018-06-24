После ночной стрельбы в кафе Киева, в результате которой хозяин заведения пристрелил посетителя и ранил еще одного парня, выжившего прооперировали, его состояние медики оценивают как стабильное.

Об этом сообщает "5 канал".

"Потерпевший в стабильном состоянии, проведена операция. Ранения головы, спины и левой кисти. Сейчас он находится в отделении политравмы", - рассказал ответственный администратор в Киевской больнице скорой помощи Руслан Крыловский.

Как сообщала "Страна", владелец кафе в Киеве во время конфликта с посетителями достал пистолет и начал стрелять. Одного мужчину застрелил, другого ранил. Пострадавший мужчина 1987 года рождения, родом из Донецка.

60-летнего стрелка задержали. Полиция изъяла на месте происшествия пистолет Макарова (предварительно - боевой) с уничтоженными номерами и стреляные гильзы.

Решается вопрос об открытии уголовного производства по ч.2 ст. 115 (Умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины. Стрелку грозит до 15 лет лишения свободы или пожизненное заключение.

Также "Страна" писала, что появилось видео с места происшествия.