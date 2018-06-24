Во втором туре группового этапа чемпионата мира по футболу сборная Англии обыграла с крупным счетом дебютантов Кубка мира - национальную команду Панамы, которая проиграла уже второй поединок подряд с крупным счетом.

Встреча участников группы G прошла в Нижнем Новгороде в воскресенье и закончилась со счетом 6:1 в пользу англичан.

Уже на 8-й минуте счет открыл английский защитник Джон Стоунз, точно пробив головой. На 22-й минуте капитан сборной Англии Харри Кейн реализовал пенальти - 2:0. На 36-й минуте полузащитник Джеси Лингард сделал счет 3:0, а спустя четыре минуты Джон Стоунз оформил дубль - 4:0. На 45+1 минуте Харри Кейн вновь удачно реализовал пенальти, точно пробив в левый верхний угол и доведя счет до разгромного - 5:0.

Во втором тайме на 62-й минуте у родоначальников футбола снова отличился Харри Кейн, сделав счет 6:0.

И только на 78-й минуте защитник панамской сборной Фелипе Балой забил первый мяч Панамы на этом чемпионате - 6:1.

Благодаря победе в матче с Панамой футболисты английской сборной смогли досрочно оформить выход в плей-офф чемпионата, а компанию им составили футболисты сборной Бельгии, добившиеся этого права днем ранее.

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