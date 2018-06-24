В субботу, 23 июня, недалеко от села Девички Киевской области произошло массовое ДТП с участием микроавтобусов. В результате аварии один человек погиб и 13 были травмированы.

Об этом сообщает Департамент здравоохранения Киевской ОГА.

По словам очевидцев, один микроавтобус тащил на мягком буксире другой. Один из микроавтобусов на повороте врезался в местное маршрутное такси.

"В результате аварии пострадало 14 человек. Есть один погибший - парень 17 лет", - говорится в сообщении.

Как отмечается, 13 пострадавших доставлены в Переяслав-Хмельницкую центральную районную больницу. Троим из них оказана амбулаторная помощь, 10 госпитализированы в травматологическое отделение.

В департаменте проинформировали, что 13-летняя пассажирка маршрутки, которая имеет сложную открытую черепно-мозговую травму, находится в чрезвычайно тяжелом состоянии. В Переяслав-Хмельницкий направлен нейрохирург из Киевской областной клинической больницы.

Фото: facebook.com/obldozkievua

Фото: facebook.com/obldozkievua

Фото: facebook.com/obldozkievua

Фото: facebook.com/obldozkievua

Как сообщала "Страна", на Житомирской трассе столкнулись два грузовика с мороженым и еще три авто.

Напомним также, что на трассе Киев - Чоп лоб в лоб столкнулись два микроавтобуса, есть жертвы.