В Кремле не сообщают о дате и месте российско-американского саммита, несмотря на информацию австрийских изданий о встрече президента США Дональда Трампа с президентом России Владимиром Путиным 15 июля в Вене.

Об этом сообщает ТАСС.

"Мы пока не готовы предоставить информацию", - ответил пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков на просьбу прокомментировать сообщение в австрийской печати.

"Сообщим по мере готовности", - добавил он.

Напомним, 9 июня Песков сообщил, что Путин и Трамп в ходе последнего телефонного разговора обсуждали, что Вена может стать одним из городов проведения их двусторонней встречи.

16 июня канцлер Австрии Себастьян Курц подтвердил в интервью австрийскому телеканалу OE-24.TV, что Вена предложила провести у себя саммит РФ и США.

Как сообщала "Страна", Дональд Трамп подтвердил возможность встречи с Владимиром Путиным в июле.