Совет Европы осудил нападение на лагерь ромов во Львове, в результате которого убили 24-летнего парня, международная организация требует прозрачного и быстрого расследования инцидента.

Об этом сообщил пресс-секретарь генсека Совета Европы Даниэль Гольтген в своем Twitter.

"Мы осуждаем еще одну атаку на ромов, про которую нам стало известно из сегодняшнего сообщения полиции. Нам страшно, потому что на этот раз погиб один человек. Мы ожидаем полного и прозрачного расследования без задержки", - написал Гольтген.

Фото: twitter.com/CoESpokesperson

Как сообщала "Страна", в субботу вечером, 23 июня, в лесном массиве на окраине Львова группа неизвестных лиц в масках напала на лагерь, в котором проживают граждане цыганской национальности. В результате инцидента погиб человек, еще троих порезали.

Также "Страна" писала, что нападение на лагерь ромов во Львове квалифицированно следователями как умышленное убийство, совершенное группой лиц. Об этом заявил председатель Национальной полиции Украины Сергей Князев.

Задержанным грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 15 лет или пожизненное лишение свободы.