Суд отменил постановление прокурора о прекращении дела экс-министра экологии Николая Злочевского, поскольку не допрошена заявитель - народный депутат от "Народного фронта", ранее журналист-расследователь Татьяна Черновол. Об этом сообщает "Судебный репортер" со ссылкой на постановление Соломенского суда Киева от 15 июня.

Суть дела Злочевского в выдаче природных ресурсов и спецазрешений на пользование недрами ООО "Пари", ООО "Эксо-Север", ООО "Первая украинская газонефтяная компания", ООО "Алдеа-Украина", ЗАО УК "Укрнефтебурение", ООО "Крымтопэнергосервис", ООО "Газойлинвест", ООО "Компания Азов-ойл", ООО "Надрагаз", ОАО "Техноресурс" в 2010-2012 годах.

В заявлении Татьяны Черновол от 10 июня 2015 года говорилось о разработке газовой отрасли на этих природных территориях фирмами, которые контролировались министром Злочевским.

В дальнейшем это дело расследовалось НАБУ.

1 августа 2017 процессуальный руководитель - прокурор САП закрыл уголовное производство за отсутствием состава преступления.

Чорновол утверждает, что постановление о прекращении производства получила только 2 мая 2018, что подтверждается сопроводительным письмом НАБУ. Добавим, что о факте закрытия дела ранее было известно из СМИ.

По мнению Черновол, по делу не проведено надлежащее предварительное расследования и решение о закрытии преждевременно.

Чорновол указывала, что не были допрошены экс-министр Злочевский, она в качестве заявителя, а также не проведены следственные и процессуальные действия, которые бы установили причиненный государству ущерб.

Судом вызывался представитель НАБУ, однако на судебное заседание он не явился и о причинах своей неявки не сообщил. От антикоррупционной прокуратуры в суд также никто не пришел.

В НАБУ установили, что руководители компаний получили спецразрешения в соответствии с требованиями законодательства, а Злочевский никакого участия в хозяйственной деятельности компаний не принимал.

Также были допрошены члены комиссий, которые принимали решение о выдаче специальных разрешений на недропользование. Они утверждали, что при рассмотрении соответствующих заявлений действовали в соответствии с требованиями действующего законодательства, а Злочевский или другие должностные лица Министерства экологии и природных ресурсов в их деятельность не вмешивались.

Основанием для отмены постановления о прекращении дела суд назначил именно то, что НАБУ не допросило Татьяну Черновол как заявителя. Тем более, что она сообщила, что документы, которые имеют значение по делу. Суд отметил, что после допроса Черновол детективы выяснят, закрывать дело производства или проводить расследование дальше.

Как сообщала "Страна", МВД больше не разыскивает экс-министра экологии Злочевского. Глава САП Назар Холодницкий подтвердил, что дело против Злочевского давно закрыто.

Также "Страна" писала, что суд арестовал еще 14 газовых скважин Злочевского-Байдена по "газовому делу Онищенко".