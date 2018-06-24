Директор Харьковской правозащитной группы Евгений Захаров и исполнительный директор Украинского Хельсинского союза по правам человека Александр Павличенко утверждают, что законопроект №6688 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины об обеспечении информационной безопасности Украины" нарушает свободу выражения взглядов и должен быть отклонен Верховной Радой.

Об этом правозащитники сообщили на странице ХПГ.

"Мы утверждаем, что законопроект нарушает свободу выражения взглядов, которая гарантируется статьей 34 Конституции Украины и статьей 10 Конвенции о защите прав человека и основных свобод, и другие международные стандарты прав человека и требуем его отклонение парламентом", - говорится в совместном заявлении Захарова и Павличенко.

Они считают, что авторы законопроекта расширили понятие технологического терроризма. И сейчас под этот критерий подпадает любая ведущаяся с использованием Интернета дискуссия.

"Законопроект, по нашему мнению, является неприемлемым, поскольку он разрушает основы политической свободы и демократии. Под приведенное определение технологического терроризма подпадает любая дискуссия о решениях субъектов властных полномочий с целью влияния на такие решения, если она происходит с использованием сети Интернет. Однако привлечение общества к процессу принятия решений субъектами властных полномочий является сутью демократического государства, которое обеспечивается через свободу выражения взглядов. Поскольку распространение информации о решении, действии (бездействии) субъектов властных полномочий с целью привлечения внимания общества к событиям, которые влияют на жизнь людей и их благополучие, является обязанностью медиа, предложенные положения законопроекта подрывают саму суть свободы выражения взглядов, отрицают ее как таковую", - говорится в заявлении.

Захаров и Павличенко считают также неприемлемым порядок временной блокировки (ограничения) доступа к информационному ресурсу.

"Фактически, на усмотрение следователя, прокурора или судьи возложено решение, является определенная информация запрещенной или нет. Согласно предлагаемым изменениям, временная блокировка (ограничение) доступа к определенному (идентифицированному) информационному ресурсу (сервису) может быть отменено постановлением следственного судьи во время досудебного расследования или суда во время судебного разбирательства по ходатайству прокурора, подозреваемого или обвиняемого, если в дальнейшем применении этого мероприятия отпала необходимость. Максимальный срок блокировки при этом не оговаривается. Поэтому процессуальное право на обжалование применения временной блокировки (ограничения) доступа владельцем и/или распорядителем ресурса, а так же и любых третьих лиц, в том числе операторов, провайдеров телекоммуникаций выглядит иллюзорным", - говорится в заявлении.

К тому же, нормы законопроекта открывают возможности для произвола со стороны государственных органов.

"Проект фактически инициирует введение в сети Интернет государственной цензуры, которая не будет подконтрольна и ответственна перед общественностью. Причем такая цензура будет осуществляться за счет как раз самих граждан, ведь рост расходов операторов и провайдеров телекоммуникаций приведет к компенсации их из-за увеличения тарифов для пользователей", - говорится в заявлении.

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