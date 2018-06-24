В Украине в понедельник, 25 июня, будет прохладно, ожидаются небольшие дожди с грозами на западе страны. Об этом сообщает Укргидрометцентр.

Погоду в Украине будет определять прохладный воздух атлантического происхождения.

В большинстве областей - без осадков, лишь в западной части страны местами пройдет дождь с грозой. Ветер северный с переходом на юго-западный, 3-8 м/с.

Температура ночью +6...+11°, днем +19...+24°, в Карпатах ночью +2...+7° тепла, днем +13...+18°, в южных и восточных областях ночью +10...+15°, днем +22...+27°.

В Киеве - без осадков, температура ночью +8...+10°, днем +21...+23°.

По данным Центральной геофизической обсерватории, в Киеве за весь период метеорологических наблюдений самая высокая температура днем 25 июня была зафиксирована на отметке 34,1 градусов тепла в 1957 году, а самая низкая - ночью на отметке 5,8 градусов выше ноля в 1908 году.

Фото: meteo.gov.ua

Во вторник, 26 июня, в западных областях Украины по-прежнему ожидаются небольшие дожди, местами с грозами, на остальной территории - без осадков. Ветер преимущественно северо-восточный, 3-8 м/с.

Температура в западных областях ночью +6...+11°, днем +19...+25°; в южных (кроме Одесской), восточных и Днепропетровской областях ночью +14...+20°, днем +27...+32°; на остальной территории ночью +11...+16°, днем +24...+29°.

В Киеве 26 июня - без осадков. Ветер северо-восточный, 3-8 м/с. Температура ночью +12...+14°, днем +24...+26°.

24 июня в 9.00 температура воды в Черном и Азовском морях была +21...+26°; в Днепре в пределах Киева +21°.

Фото: meteo.gov.ua

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