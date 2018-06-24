Полиция квалифицировала нападение на цыганский табор во Львове, как преднамеренное убийство. Трагедия произошла вечером 23 июня. В результате нападения есть 24-летний погибший, много людей получили травмы. Львовские полицейские задержали семерых нападавших.

О подробностях расследования сообщает пресс-служба полиции Украины.

По словам главы Нацполиции Украины Сергея Князева, орудие убийства изъято. Полицейским удалось задержать всех напавших.

"Событие квалифицированно следователями как преднамеренное убийство, совершенное группой лиц. Задержали семерых молодых людей, подозреваемых в причастности к нападению, а также его организатора", - сообщает пресс-служба полиции.

Как отмечается в сообщении, расследование находится на контроле руководства Нацполиции и Министерства внутренних дел.

Фото: npu.gov.ua

Фото: npu.gov.ua

Как сообщала "Страна", нападение на цыганский табор на окраине Львова произошло поздно вечером в 23:25. По данным полиции, на табор, размещенный в лесном массиве на окраине города, напала группа неизвестных в масках.

Ранее полиция открыла уголовное дело после разгрома Нацдружинами лагеря ромов в Голосеевском парке.

Также мы рассказывали, что в ООН призвали Украину расследовать нападения на таборы ромов.