Футбольная сборная России вдохновила лидера группировки "Ленинград" Сергея Шнурова и шоумена Семена Слепакова, который этой весной обнаружил себя в базе "Миротворца", на новую песню.

Новая композиция называется просто - "Чемпионы". Авторы воспевают национальную футбольную команду и благодарят ее за успешное выступление на домашнем чемпионате мира.

И Шнуров, и Слепаков отмечают свое первоначальное отношение к сборной России до начала Мундиаля, когда в ее адрес звучали в основном негативные отзывы, но после двух побед подряд и выхода в плей-офф все изменилось.

Дело в том, что 38-летний Слепаков перед Мундиалем написал песню о Рамзане Кадырове и сборной России, которая вызвала широкий резонанс. Отсылка к этой резонансной композиции есть и в новой песне авторов.

"Кто там пел песни о Рамзане? Наши песни рвут все шаблоны!" - говорится в тексте новой композиции.

После того, как Слепаков в шутку предложил сменить 54-летнего Станислава Черчесова на Рамзана Кадырова, ему ответил стихами сам глава Чеченской Республики.

"Мне песня Семена понравилась, я искренне посмеялся, только вот мое слово тверже камня, а не сыра. Не думайте, что у нас в Чечне недостаток чувства юмора, ведь оно не зависит от места проживания. И у Слепакова с чувством юмора все отлично, он же наш, с Кавказа", - написал Кадыров на свой странице ВКонтакте.

В новой песне Шнурова и Слепакова поется о том, что благодаря первому в новейшей истории сборной России выходу в плей-офф Кубка мира, отношение к российским футболистам поменялось.

"Мы - футбольная держава, нас так просто не возьмешь,

Не найти на нас управы, против Дзюбы не попрешь!

Нас соперники боятся, намочили все трусы,

Потому что ночью снятся им Черчесова усы".

После матча второго тура группового этапа с командой Египта, в котором сборная России одержала победу со счетом 3:1, Шнуров вышел на улицы Санкт-Петербурга, чтобы отпраздновать вместе с остальными жителями города успех, которого подопечные Черчесова добились на стадионе "Санкт-Петербург".

Тогда фронтмен Ленинграда начал вести прямой эфир в своем инстаграме и поделился своими впечатлениями от игры с подписчиками.

"Ни в коем случае не останавливаться. И желаю нашей сборной не останавливаться и действовать точно также. Только вперед", - сказал Шнуров.

Ранее "Страна" привела все результаты матчей и турнирное положение команд на Кубке мира в России.