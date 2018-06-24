В субботу, 23 июня, Международная федерация футбола (ФИФА) начала расследование из-за жестов швейцарских футболистов и высказывания сербского тренера на ЧМ-2108 в России.

Об этом сообщает ВВС.

Во время матча Швейцария - Сербия группового тура чемпионата мира по футболу игроки сборной Швейцарии, этнические албанцы из Косово - Гранит Джака и Джердан Шакири после забитых голов в ворота Сербии "скрещивали руки".

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"Таким образом, они изображали двуглавого орла с герба Косово - бывшей южной сербской провинции, чью независимость признали более 110 стран, в число которых Сербия не входит", - говорится в сообщении радиостанции Deutsche Welle.

Дисциплинарный комитет ФИФА заинтересовался высказыванием тренера сборной Сербии Младена Крстаича в адрес судьи из Германии Феликса Бриха.

"Я бы отправил его в Гаагу, чтобы против него завели дело, так же, как заводят дела против нас", - отметил Крстаич.

Радиостанция отмечает, что тренер, вероятно, имел в виду "Международный трибунал по бывшей Югославии (МТБЮ), который учрежден в Гааге под эгидой ООН и уже вынес ряду сербов приговор в связи с военными преступлениями, совершенными в 1990-е".

Как сообщала "Страна", футбольная сборная Швейцарии переиграла команду Сербии и вместе с Бразилией возглавила группу E.

Напомним также, что Бразилия обыграла Коста-Рику, забив два мяча в добавленное время.

Ранее Германия извинилась перед Швецией за неджентльменское празднование победы игроками Бундестима.