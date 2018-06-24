В Харькове полиция задержала 42-летнего мужчину, который подозревается в убийстве 40-летних супругов, киллер также ранил их 13-летнюю дочь. Об этом сообщает пресс-служба полиции Харьковской области.

Задержание подозреваемого произошло спустя несколько часов после двойного убийства.

Мужчину задержали по ориентировке на выезде из Харькова.

В автомобиле у него полицейские обнаружили огнестрельное оружие. Следователи квалифицировали произошедшее как умышленное убийство.

Свидетели происшествия рассказали, что у подъезда дома находился подозрительный автомобиль, который потом уехал в неизвестном направлении. Указанную машину задержали возле станции метро Киевская. В ней обнаружено огнестрельное оружие.

Фото: hk.npu.gov.ua

Фото: hk.npu.gov.ua

Фото: hk.npu.gov.ua

Сейчас на месте трагедии работает следственно-оперативная группа полиции, выясняются все обстоятельства произошедшего и мотивы совершения преступления.

По данному факту начато уголовное производство по ч.2 ст.115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины. Следственные действия продолжаются.

Как сообщала "Страна", трагедия произошла на улице Академика Павлова. В результате отработки вызова на улице Шевченко полицейские обнаружили и остановили автомобиль марки "Volvo".

Напомним также, что за 11 лет в Харькове убили 17 инкассаторов - убийства связаны между собой.