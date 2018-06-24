В Вене 15 июля состоится встреча президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа. Об этом сообщает газета Kronen Zeitung со ссылкой на свои источники.

В столицу Австрии несколько дней назад прибыли российские и американские дипломаты, чтобы прояснить детали встречи.

"Также в Вену уже прибывают группы российских и американских служб безопасности, которые проанализируют обстановку для организации переговоров двух лидеров", - пишет издание.

Между тем в Кремле пока не называют конкретных сроков проведения российско-американского саммита. "Пока мы не готовы говорить о конкретных сроках", - сказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Ранее Трамп заявил о возможности встречи с российским лидером Путиным в июле.

По данным источников агентства, существуют две возможности для такой встречи - до саммита НАТО, который состоится 11 июля в Брюсселе, и после визита Трампа в Великобританию 13 июля. При этом они уточнили, что эти планы пока не являются окончательными.

Как сообщала "Страна", Белый дом отправляет советника в Москву для подготовки встречи Трампа с Путиным.