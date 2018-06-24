В Ивано-Франковске намерены освятить стадион после выступления популярного украинского певца Олега Винника.

Такую петицию разместили на сайте горсовета.



Автор петиции писатель Остап Украинец отмечает, что в текстах артиста пропагандируются алкоголизм, антихристианство и развратные фантазии.

"На концерте могли быть маленькие дети, не говоря уже о жителях окрестных домов, которые вынуждены были слушать пропаганду алкоголизма ("Мне не все равно, с кем ты пьешь вино" - это строчки из песен Винника, Прим.Ред.), развратных фантазий ("Ты летала в чьих-то сладких снах"), измены ( "Ах, как жесток обман, у тебя с другим роман"), антихристианства (ошибочное мнение: "Человек - отчасти Бог") и др. На концерте также были замужние женщины, у которых во время выполнения артистом некоторых песен могли возникать греховные мысли, которые пагубно влияют на общественную мораль. Заметим также, что большинство песен, несмотря на боевые действия на Востоке Украины, выполнялись на русском языке", - сказано в тексте петиции.

Чтобы городские чиновники рассмотрели петицию, нужно, чтобы она собрала 250 подписей в течение 90 дней. Сейчас ее подписали 29 человек.

Фото: petition.mvk.if.ua

Ранее "Страна" сообщала, что мэр Ивано-Франковска поручил освятить место выступления почти голых музыкантов.

Также гонорары "Хамерман Знищує Віруси" резко взлетели после голого выступления в Ивано-Франковске.