Денисова попросила Авакова взять под контроль дело о нападении на ромов во Львове
Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Людмила Денисова обратилась к главе МВД Арсену Авакову с просьбой взять под контроль дело о нападении на лагерь ромов во Львове. Об этом сказано на сайте омбудсмена.
Денисова считает, что в этой ситуации усматриваются признаки дискриминации по национальному признаку и разжигание вражды в отношении ромского национального меньшинства.
Также омбудсмен обратилась к городскому главе Львова Андрею Садовому с просьбой предоставить исчерпывающую информацию о мерах, принимаемых властями для урегулирования проблемных вопросов временных цыганских поселений в городе.
Денисова также попросила львовскую полицию безотлагательно принять меры для оказания надлежащей правовой оценки действиям нападающих, в частности с учетом возможного мотива расовой нетерпимости, и обеспечить эффективное, объективное и непредвзятое расследование.
Ранее "Страна" сообщала, что под Львовом произошло нападение на лагерь ромов.
Также появились фото налета на лагерь ромов во Львове, где погиб один человек.