Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Людмила Денисова обратилась к главе МВД Арсену Авакову с просьбой взять под контроль дело о нападении на лагерь ромов во Львове. Об этом сказано на сайте омбудсмена.

Денисова считает, что в этой ситуации усматриваются признаки дискриминации по национальному признаку и разжигание вражды в отношении ромского национального меньшинства.

Также омбудсмен обратилась к городскому главе Львова Андрею Садовому с просьбой предоставить исчерпывающую информацию о мерах, принимаемых властями для урегулирования проблемных вопросов временных цыганских поселений в городе.

Денисова также попросила львовскую полицию безотлагательно принять меры для оказания надлежащей правовой оценки действиям нападающих, в частности с учетом возможного мотива расовой нетерпимости, и обеспечить эффективное, объективное и непредвзятое расследование.

Ранее "Страна" сообщала, что под Львовом произошло нападение на лагерь ромов.

Также появились фото налета на лагерь ромов во Львове, где погиб один человек.