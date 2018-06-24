В субботу, 23 июня, сборная Германии одержала волевую победу над сборной Швеции, забив победный гол на последней секунде встречи (2 - 1). Победа Бундестима примечательна еще и тем, что чемпионы мира заканчивали матч в меньшинстве.

На 81 минуте защитник сборной ФРГ Боатенг получил красную карточку за грубую игру. Этот эпизод не прошел мимо внимания знаменитого футболиста и экс-тренера сборной Англии Гари Невилла, который иронично прокомментировал игру немецкой защиты.



"Центральные защитники сборной Германии были посмешищем. Боатенг по какой-то необъяснимой причине вдруг решил, что он Франц Беккенбауэр. Он играл под руководством Гвардиолы и действительно начал верить в то, что он фантастический футболист. Смешным это казалось лишь в первом тайме. Боатенг бредит, думая, что является игроком. Он просто ходит вперед и назад по полю", - заявил Гари Невилл в интервью Goal.

Напомним, ранее "Страна" сообщала, что Германия извинилась перед Швецией за неджентльменское празднование победы игроками Бундестима.