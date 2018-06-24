В воскресенье, 24 июня, у здания кишиневской мэрии протестуют против решения суда отменить результаты выборов городского главы. Об этом сообщает NewsMaker.

На данный момент движение в центре Молдовы перекрыто. Митингующие скандируют: "Плахотнюк - твой дом - тюрьма!", "Воры!". За охраной порядка следят несколько сотен полицейских.

Акцию протеста организовали партии "Платформа Достоинство и правда", "Действие и справедливость", Либерально-демократическая партия, представители гражданского общества.

Перед людьми выступил победитель выборов Андрей Нэстасе и оппозиционер Майя Санду.

Отметим, что 19 июня суд в Кишиневе признал результаты выборов мэра столицы недействительными. Решение принимали за закрытыми дверями. Заседание длилось более пяти часов.

На следующий день в центре Кишинева, в том числе у офиса Демпартии, прошел протест против решения суда. Аппеляция на решения суда позже была отклонена.

Ранее "Страна" сообщала, что в Кишиневе впервые в истории прошел марш секс-меньшинств.

Также президент Молдовы выступил против вывода российских войск из Приднестровья.