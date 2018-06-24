В воскресенье, 24 июня, в Харькове разыгралась трагедия. Здесь расстреляли супружескую пару, а их 13-летнюю дочь ранили. Об этом сообщила Нацполиция города в Facebook.

Трагедия произошла на улице Академика Павлова, где мужчина из автомата расстрелял семейную пару, а также ранил их ребенка.

В результате отработки вызова на улице Шевченко полицейские обнаружили и остановили автомобиль марки "Volvo", на котором предположительно передвигался киллер.

Во время обыска авто, в салоне машине нашли автомат с глушителем. Водителя авто задержали.

Пострадавшего ребенка доставили в больницу.

Мотивы совершения преступления пока не известны. Продолжаются следственные действия.

Фото: facebook.com/kharkivpolice

Ранее "Страна" сообщала, что под Харьковом 4-летний мальчик выпал со второго этажа.

Также под Харьковом пара на мотоцикле, врезалась в электропоезд.