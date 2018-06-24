В воскресенье, 24 июня, в Турции проходят досрочные президентские и парламентские выборы. И уже произошел громкий инцидент. Полиция открыла огонь по автомобилю с бюллетенями. Об этом сообщает газета Cumhuriyet.

Чрезвычайное происшествие случилось в уезде Суруч. В ходе спецоперации полицейские открыли огонь по автомобилю, который пытался скрыться. Внутри авто полицейские нашли четыре мешка с избирательными бюллетенями, которые злоумышленники намеревались доставить на один из избирательных участков.

Сообщается, что полиция задержала троих человек.

Отметим, что 24 июня, в Турции проходят президентские и парламентские выборы. Главным соперником нынешнего главы государства Реджепа Тайипа Эрдогана на выборах президента выступает Мухаррем Индже, его рейтинг составляет около 30%.

Ранее "Страна" сообщала, что в Стамбуле перед выборами президента Турции прошел миллионный митинг оппозиции.