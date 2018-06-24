В Японии подсчитывают убытки от разрушительного землетрясения, которое произошло в японской префектуре Осака на юго-западе острова Хонсю 18 июня. Сила землетрясения была магнитудой 6,1 балла.

Почти семь тысяч жилых домов и зданий были повреждены из-за этого землетрясения. Об этом сообщает ТАСС.

В штабе ликвидации последствий стихийного бедствия отметили, что ранее сообщалось о разрушении 3,2 тысяч жилых домов и хозяйственных построек. Такие разрушения были отмечены в 16 городах и поселках префектуры. Пострадали в основном постройки, возведенные до начала 1980-х годов, которые не соответствуют сегодняшним японским антисейсмическим нормам.

На данный момент продолжаются работы по устранению разрушений от землетрясения. От системы подачи газа до сих пор отключены более 8,5 тысяч квартир и частных домов. Сразу после землетрясения их было более 110 тысяч. Полностью газоснабжение предполагается восстановить 25 июня.

Отметим, что из-за землетрясения на севере префектуры Осака погибли пять человек, почти 350 местных жителей получили ранения.

Ранее "Страна" сообщала, что 18 июня в Японии произошло землетрясение.

Также выросло число погибших и раненых в землетрясении.