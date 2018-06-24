В Киеве задержали одного из приближенных молдавского бизнесмена Вячеслава Платона, которого осудили за отмывание денег. Об этом сообщает NOI.

Задержанным оказался Александр Баликэ, который был "помощником" Платона в нескольких операциях.

Баликэ был задержан для последующей экстрадиции в Молдову.

Отметим, что Баликэ был впервые задержан еще в феврале 2014 года сотрудниками Национального центра по борьбе с коррупцией в связи с событиями в Victoriabank, на валютном рынке и "покупкой депутатов".

Позже Баликэ покинул страну, не дожидаясь приговора суда, потому что прокуроры настаивали на его аресте. И вот снова задержан после возвращения в Украину.

Отметим, что молдавский дипломат уже прибыл в отделение полиции для выяснения всех обстоятельств инцидента.

"Консул Молдавии срочно прибыл в Шевченковское управлении полиции в связи с незаконным задержанием партнера молдавского олигарха Платона", - сообщил адвокат Алексей Шевчук.

Юрист отметил, что Баликэ задержали по желанию и личной просьбе высокопоставленных лиц из Молдовы.

"Его нет в базе Интерпола, его нет в розыске в Украине, он ничего не нарушал, он пересек официально границу и живет здесь, но в Генеральной прокуратуре очень хотели угодить Молдове. Никаких документов, без проверки паспорта, без дактилоскопии, без переводчика, без розыска", - отметил он.

Адвокат добавил, что Шевченковский суд Киева отказал в задержании, потому что прошло 72 часа и полиция никак не смогла обосновать, но его клиента все-равно задержали.

Фото: facebook.com

Ранее "Страна" сообщала, что суд Кишинева приговорил молдавского бизнесмена Вячеслава Платона, обвиняемого в отмывании более 20 млрд долларов из России через молдавские банки, к 18 годам лишения свободы.

Также арестованный в Украине бизнесмен Платон был экстрадирован в Молдавию.