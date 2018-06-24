Судьба осужденного в России украинского режиссера Олега Сенцова (который сам отказался просить Путина о помилованиии - Прим.Ред.) в центре внимания высшего политического руководства Совета Европы. Генеральный секретарь организации Турбьерн Ягланд в понедельник, 25 июня, подаст официальную просьбу к президенту России Владимиру Путину о помиловании Олега Сенцова, который отбывает наказание в российской колонии.

Об этом DW сообщил директор департамента коммуникаций, заместитель генсекретаря СЕ Даниэль Гольтген.

"В понедельник Ягланд подаст прошение о помиловании Сенцова", - сообщил Гольтген. Он также отметил, что генсек как руководитель СЕ имеет право это сделать согласно Европейской конвенции по правам человека.

Напомним, что 20 июня Турбьерн Ягланд посетил Москву, где встретился с президентом РФ Путиным, министром иностранных дел Сергеем Лавровым и омбудсменом Татьяной Москальковой. По словам Гольтгена, во время переговоров с Путиным вопрос освобождения украинских политических заключенных генсек СЕ не поднимал. Однако в ходе встреч с Лавровым и Москальковой он призывал российскую сторону освободить Олега Сенцова по гуманитарным соображениям.

"Российская сторона выслушала этот призыв, однако не высказала к нему ни поддержки, ни возражений", - сообщил Гольтген. Поэтому генсек решил лично ходатайствовать об освобождении Олега Сенцова.

Олег Сенцов, приговорен судом в России в 2015 году к 20 годам лишения свободы. Он объявил 14 мая этого года голодовку с требованием освободить из заключения в РФ всех украинских политзаключенных.

В понедельник, 25 июня, в Страсбурге открывается летняя сессия Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ). В день открытия сессии Бюро ассамблеи будет решать, включать ли в повестку дня вопрос срочных дебатов об освобождении Олега Сенцова и других украинских политзаключенных.

Ранее "Страна" сообщала, что послы G7 призвали к обмену осужденного в России Сенцова и других политзаключенных.