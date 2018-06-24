В полиции по факту нападения на лагерь ромов во Львове открыли уголовное дело по статье - умышленное убийство. Об этом сообщает сайт Нацполиции.

Глава НПУ Сергей Князев заявил, что задержанным грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 15 лет или пожизненное лишение свободы. Задержанными оказались семеро молодых львовян в возрасте 16-17 лет.

Кроме того, полицейские установили и задержали 20-летнего организатора нападения. С места происшествия изъяты вещественные доказательства, в частности - нож, которым нанесено смертельное ранение погибшему, другие предметы, которые злоумышленники использовали для нанесения повреждений жителям лагеря.

"Безнравственность этих людей, которые в контексте последнего ночного случае во Львове посреди ночи совершили дерзкое нападение на лагерь ромов - нельзя оправдать ничем. От рук нападавших погиб 24-летний юноша. Еще четыре человека, среди которых даже один ребенок, получили ранения", - отметил Князев.

Расследование находится на контроле руководства НПУ и МВД.

Фото: mvs.gov.ua

Ранее "Страна" сообщала, что во Львове новое нападение на лагерь ромов.

Также появились фото налета на лагерь ромов во Львове.