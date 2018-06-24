Киевская полиция задержала хозяина кафе на Оболонской набережной, подозреваемого в убийстве. Об этом сообщает пресс-служба столичной полиции в Facebook.

"В помещении заведения на полу инспекторы обнаружили окровавленного мужчину. Впоследствии врачи констатировали его смерть. Другой пострадавший находился неподалеку на улице. Его немедленно госпитализировали в больницу с предварительным диагнозом - пулевые ранения спины, руки и головы", - сказано в сообщении.

Сообщается, что получив от очевидцев происшествия описание злоумышленника, патрульные бросились на его поиски. Подозреваемого задержали недалеко от места убийства. Патрульные гражданина остановили и во время общения он признался в содеянном.

По словам задержанного, у него с посетителями возник конфликт, во время которого он вытащил пистолет и произвел выстрелы.

Сейчас на месте происшествия работала следственно-оперативная группа. Все обстоятельства выясняются.

Фото: facebook.com/patrolpolice.gov.ua

Напомним, стрельба в столичном кафе произошла в ночь на 24 июня.

Позже в сети появилось видео с места убийства.