После гомофобного скандала, в эпицентре которого оказалась Анна Турчинова, жена главы СНБО Украины, в ее поддержку выступил и сам высокопоставленный супруг Александр Турчинов и министр молодежи и спорта Украины Игорь Жданов.

Свое мнение и заявление общественности Игорь Жданов разместил в блоге на сайте УП.

"Свобода слова и мысли в демократическом и правовом государстве предполагает наличие баланса, по меньшей мере двух точек зрения на те или иные процессы и явления. Поскольку "Украинская правда" для обеспечения такого баланса - до сих пор не опубликовала в своей новостной ленте заявление сообщества ученых различных отраслей знаний, а также правозащитных и просемейных общественных организаций в защиту позиции Анны Турчиновой, то я делаю это здесь.

Я также публикую это заявление, поскольку сам, как и миллионы украинских граждан, выступаю за традиционные семейные ценности. Наш голос также имеет право звучать, быть услышанным и учтенным", - написал Игорь Жданов.

Открытое заявление в поддержку позиции Анны Турчиновой и права каждого человека на свободу мысли, мировоззрения и самовыражения

"Сообщество ученых разных областей знаний, а также правозащитные и просемейные организации, выражают свою обеспокоенность по поводу противоправной травли декана факультета естественно-географического образования и экологии Национального педагогического университета им. Драгоманова Анны Турчиновой за высказанную ею просемейную позицию. Озвученная ею критика гендерной идеологии хотя и основывается на нормах статьи 51 Конституции Украины, но в то же время подвергается преследованиям, в частности со стороны отдельных поборников антидискриминационной экспертизы школьных учебников.

Оказывается, сейчас за высказывания элементарных научных фактов - о природе отношений между людьми и семейных союзах, которые являются естественными только между мужчиной и женщиной - огульно вешают ярлык "гомофоба" или "ксенофоба", как это и происходит в случае Анны Турчиновой. Как ни странно, такое лицо будет подвергаться дискриминационным притеснениям от тех институтов, которые должны беспристрастно защищать права всех людей, в том числе с консервативными взглядами, а не только определенных меньшинств и носителей определенной идеологии.

Со всей убедительностью отмечаем, что в Украине нет ни одного обоснованного труда, достойного научного внимания на тему однополых отношений и так называемых прав ЛГБТ - ни в области медицины, ни психологии, ни юриспруденции ни др. Единичные исследования, которые случаются, являются сплошной манипуляцией, отличаются отсутствием научных аргументов и подменой понятий, противоречат законодательству Украины и общечеловеческим принципам общественной морали.

Именно на основании имеющейся научной базы Анна Турчинова публично встала на защиту конституционных прав и свобод родителей, детей и семьи как основы любого общества, а также определенного в Конституции Украины понятия брака как союза женщины и мужчины. Так же делаем и мы в своей профессиональной научно-педагогической деятельности, а также родители и, собственно, народ Украины в целом, понимая тупиковость других путей развития общества, кроме семьи, ответственного отцовства и материнства.

Ведь мы, по зову собственной совести, убеждений и исходя из научно доказанных фактов, считаем, что недопустимо на официальном уровне называть ложь правдой, патологию - нормой. Именно поэтому нами отвергается гендерная идеология, которая глубоко укоренена в неомарксистском мировоззрении и разрушает устои как общества и государства, так и семьи и личности.

Итак, прецедент с травлей Анны Турчиновой за выраженные ею консервативные взгляды создает опасность как для обеспечения прав человека в Украине на свободу мысли и выражения, так и для отечественной науки, которая призвана отыскивать объективную истину и выносить ее в мир, более того, воплощать в законодательство. Нарушается не только право человека на свободу мысли и мировоззрения, но и на свободу освещения истины в научных исследованиях.

Напомним, что в статьях 9 и 10 Европейской Конвенции о защите прав человека и основных свобод отмечается, что каждый имеет право на свободу мысли и выражения. Указанное право человека является основой европейской демократии. И в этом случае идет речь о свободе выражения личных (научных или религиозных) взглядов человека на проблематику гендерной идеологии и ее критику, а не о призыве к ограничению чьих-то прав.

Однако эта ситуация доказывает, что определенное Конвенцией право человека на свободу слова не просто испытывает безосновательного ограничения, но подпадает под строгое "табу" на свободу высказывания относительно конкретных групп лиц или явлений, в частности критика гендерной идеологии и заявления о вреде пропаганды однополых отношений.

Учитывая указанное, выражаем свою решительную поддержку высказанной просемейной позиции Анны Турчиновой, которая в борьбе за научно доказанную истину оказалась в зоне грязной, унизительной, противоправной травли и клеветы со стороны отдельных журналистов и правозащитников, ангажированных неомарксистской гендерной идеологией и скованных соответствующим грантовым финансированием.

Требуем отмены проведения антидискриминационной экспертизы учебников и образовательных программ как таковой, что дискредитировала себя из-за непрофессионализма и идеологической зангажированности из-за зарубежного финансирования Фондом имени Генриха Белля.

Требуем оставить обязательной научно-методическую экспертизу учебников и образовательных программ, которая предусматривает значительно более высокие требования как к соответствующим экспертам, так и к процедуре ее проведения.

Призываем наших коллег-ученых и всех людей доброй воли противостоять попыткам ограничить научную свободу и основополагающие права каждого человека на свободу мысли, мировоззрения и самовыражения", - говорится в заявлении ученых и общественности.

Ранее "Страна" сообщала, что семья Турчинова вышла на тропу войны с "гомодиктатурой".