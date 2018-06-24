В Полтавской области, в городе Миргород, подросток расстрелял из пистолета окна магазина. Об этом сообщили в пресс-службе полиции.

"С сообщением о повреждении витринного стекла в строительном магазине в полицию Миргорода обратился 44-летний владелец помещения. Мужчина сообщил, что неизвестный подросток днем, возле здания магазина "Строитель" стреляет из пистолета", - рассказали полицейские.

Подростка вскоре задержали и доставили в полицейский участок.

"17-летний местный юноша признался, что стрелял из собственного пневматического пистолета "ПМ", но причину своего вызывающего поведения объяснить отказался. Оружие изъято", - сказано в сообщении.

Нарушителю грозит штраф от ста до ста пятидесяти необлагаемых минимумов доходов граждан с конфискацией оружия.

Фото: pl.npu.gov.ua

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