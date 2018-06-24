Стали известны подробности нападения на лагерь ромов во Львове. Об этом сообщили в пресс-службе Департамента по вопросам гражданской защиты Львовской ОГА.

В результате нападения четыре человека получили ножевые ранения, один человек погиб.

"24 июня в 02:00 поступило сообщение от Львовского областного центра экстренной медицинской помощи и медицины катастроф о том, что во Львове по ул. Трускавецкой, в 23:30 неизвестные напали на лагерь цыган", - сказано в сообщении.

Во Львовскую больницу доставили жителя г. Мукачево Закарпатской области 1999 года рождения. На амбулаторном лечении находятся жительница с. Буркатов Закарпатской области 1988 года рождения и ребенок 2008 года рождения - житель с. Буркатов Закарпатской области.

Житель с. Ровно Закарпатской области 1994 года рождения скончался до прибытия бригады скорой медицинской помощи.

Депутат Львовского городского совета Игорь Зинкевич в Facebook сообщил, что нападение совершила группа людей до 10 человек.

"Полицией задержаны семь человек нападавших, которые, по информации, местные жители примерно 2000-2002 года рождения. В настоящее время на месте работают СОГ Пустомытовского района полиции", - написал он.

Фото: facebook.com/igor.zinkevych

Напомним, 23 июня, под Львовом неизвестные напали на лагерь ромов. В результате нападения есть погибший, много людей получили травмы. Львовские полицейские задержали семерых нападавших.