Сборная Аргентины в шаге от вылета с чемпионата мира по футболу. После ничьей с Исландией и разгрома от Хорватии игроки фактически взбунтовались и потребовали отставки главного тренера Хорхе Сампаоли. Но до этого дело не дошло.

Однако ситуация в команде очень напряженная, и перед решающим матчем с Нигерией, который "альби селесте" нужно выигрывать любой ценой, игроки приняли революционное решение, передает Daily Mail.

Чемпион мира 1986 года в составе сборной Аргентины Рикардо Джусти после разговора с генеральным менеджером Ассоциации футбола Аргентины Хорхе Бурручагой заявил, что выбор стартового состава команды на матч с Нигерией (пройдет 26 июня) будет сделан игроками сборной, а не главным тренером Хорхе Сампаоли.



"Игроки будут выбирать стартовый состав, это факт. Если Сампаоли хочет присутствовать на скамейке запасных во время игры, он может это сделать. Если нет - без проблем", - заявил Рикардо Джусти.

Главными при выборе состава будут Лионель Месси и Хавьер Маскерано.

Ранее "Страна" сообщала, что спортивный журналист Василий Уткин извинился перед узбекским рефери матча Аргентина - Хорватия за то, что назвал его сыном ишака.

Также мы рассказывали, что Марадона требует встречи с командой Аргентины перед решающей игрой с Нигерией.